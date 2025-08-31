AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yeni kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) yeni kayıt süreci başlıyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre AÖF'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapabilecek. Adaylar kayıt için materyal ücretlerini ödemeliler. Ödemenin ardından kaydını tamamlayan öğrenciler için dönem 6 Ekim'de başlayacak. İşte, AÖF kayıt parası tutarları...
AÖF kayıtları 1 Eylül'de başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ön lisans ya da lisans bölümlerine kayıt hakkı kazanan ancak bütünleme veya tek ders sınavına kalan öğrenciler geçici kayıt yapabiliyor. 2025-2026 eğitim yılı kayıt ücretleri 2.900 TL'den başlıyor. AÖF kayıtları için son gün ise 5 Eylül olacak.