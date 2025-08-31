AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yeni kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) yeni kayıt süreci başlıyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre AÖF'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile yapabilecek. Adaylar kayıt için materyal ücretlerini ödemeliler. Ödemenin ardından kaydını tamamlayan öğrenciler için dönem 6 Ekim'de başlayacak. İşte, AÖF kayıt parası tutarları...

AÖF kayıtları 1 Eylül'de başlıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim ön lisans ya da lisans bölümlerine kayıt hakkı kazanan ancak bütünleme veya tek ders sınavına kalan öğrenciler geçici kayıt yapabiliyor. 2025-2026 eğitim yılı kayıt ücretleri 2.900 TL'den başlıyor. AÖF kayıtları için son gün ise 5 Eylül olacak.

AÖF KAYIT TARİHLERİ 2025

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yeni kayıtlar 1 - 5 Eylül tarihleri arasında olacak. Kayıtlar 5 Eylül saat 17:00'de son bulacak.

Kayıt işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki kayıt seçeneğinden e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra, ilgili kayıt türü seçilerek yapılacak.

Kayıtlar, materyal ücretinin ödenmesi ile tamamlanacak.

AÖF KAYIT EKRANI

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

Kayıt ödemeleri Ziraat Bankası'ndan;
▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme
▪ ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme yapılacak.
Son kayıt günü saat 17.20’de kayıt ücreti ödemeleri kabul edilecek.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ 2025-2026

Ön lisans

Acil Durum ve Afet Yönetimi: ₺3.535,00

Aşçılık: ₺3.385,00

Bankacılık ve Sigortacılık: ₺3.010,00

Bilgisayar Programcılığı: ₺3.385,00

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: ₺2.900,00

Coğrafi Bilgi Sistemleri: ₺3.385,00

Dış Ticaret: ₺2.900,00

Emlak Yönetimi: ₺3.010,00

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon: ₺3.535,00

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: ₺3.275,00

Halkla İlişkiler ve Tanıtım: ₺3.010,00

İlahiyat: ₺3.010,00

İnsan Kaynakları Yönetimi: ₺3.010,00

İşletme Yönetimi: ₺3.010,00

İş Sağlığı ve Güvenliği: ₺3.385,00

Kültürel Miras ve Turizm: ₺2.900,00

Lojistik: ₺3.010,00

Marka İletişimi: ₺3.275,00

Medya ve İletişim: ₺3.275,00

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: ₺3.010,00

Sağlık Kurumları İşletmeciliği: ₺3.385,00

Sosyal Hizmetler: ₺3.010,00

Sosyal Medya Yöneticiliği: ₺2.900,00

Tarım Teknolojisi: ₺3.385,00

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: ₺3.010,00

Turizm ve Otel İşletmeciliği: ₺3.375,00

Yaşlı Bakımı: ₺3.385,00

Web Tasarımı ve Kodlama: ₺3.385,00

Lisans

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: ₺3.010,00

Felsefe: ₺3.120,00

Görsel İletişim Tasarımı: ₺4.300,00

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: ₺3.010,00

Havacılık Yönetimi: ₺3.010,00

İktisat: ₺3.010,00

İktisat (İngilizce): ₺4.960,00

İşletme: ₺3.010,00

İşletme (İngilizce): ₺4.960,00

Maliye: ₺3.010,00

Sağlık Yönetimi: ₺3.010,00

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: ₺3.010,00

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce): ₺4.800,00

Sosyoloji: ₺3.120,00

Tarih: ₺3.120,00

Türk Dili ve Edebiyatı: ₺3.120,00

Uluslararası İlişkiler: ₺3.010,00

Uluslararası İlişkiler (İngilizce): ₺4.960,00

Uluslararası Ticaret ve Lojistik: ₺3.010,00

Yönetim Bilişim Sistemleri: ₺3.010,00

