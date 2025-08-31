AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim yeni kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ 2025-2026

Ön lisans

Acil Durum ve Afet Yönetimi: ₺3.535,00



Aşçılık: ₺3.385,00



Bankacılık ve Sigortacılık: ₺3.010,00



Bilgisayar Programcılığı: ₺3.385,00



Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: ₺2.900,00



Coğrafi Bilgi Sistemleri: ₺3.385,00



Dış Ticaret: ₺2.900,00



Emlak Yönetimi: ₺3.010,00



Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon: ₺3.535,00



Fotoğrafçılık ve Kameramanlık: ₺3.275,00



Halkla İlişkiler ve Tanıtım: ₺3.010,00



İlahiyat: ₺3.010,00



İnsan Kaynakları Yönetimi: ₺3.010,00



İşletme Yönetimi: ₺3.010,00



İş Sağlığı ve Güvenliği: ₺3.385,00



Kültürel Miras ve Turizm: ₺2.900,00



Lojistik: ₺3.010,00



Marka İletişimi: ₺3.275,00



Medya ve İletişim: ₺3.275,00



Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: ₺3.010,00



Sağlık Kurumları İşletmeciliği: ₺3.385,00



Sosyal Hizmetler: ₺3.010,00



Sosyal Medya Yöneticiliği: ₺2.900,00



Tarım Teknolojisi: ₺3.385,00



Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: ₺3.010,00



Turizm ve Otel İşletmeciliği: ₺3.375,00



Yaşlı Bakımı: ₺3.385,00



Web Tasarımı ve Kodlama: ₺3.385,00