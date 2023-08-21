AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2023-2024 AÖF harç ücret tablosu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yerleştirme sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlarla beraber binlerce kişi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine ve kayıt ücretlerine odaklandı. Peki, AÖF kayıt ücreti ne kadar?
ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihlere göre, yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Şimdi ise açık öğretim fakültelerinde kayıt hakkı elde eden adayların, kayıt ücreti araştırmaları hızlandı. İşte, AÖF 2023-2024 harç ücretleri hakkında bilgiler...