AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2023-2024 AÖF harç ücret tablosu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) yerleştirme sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Sonuçlarla beraber binlerce kişi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kayıt tarihlerine ve kayıt ücretlerine odaklandı. Peki, AÖF kayıt ücreti ne kadar?

AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2023-2024 AÖF harç ücret tablosu - 1

ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihlere göre, yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Şimdi ise açık öğretim fakültelerinde kayıt hakkı elde eden adayların, kayıt ücreti araştırmaları hızlandı. İşte, AÖF 2023-2024 harç ücretleri hakkında bilgiler...

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AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2023-2024 AÖF harç ücret tablosu - 2

AÖF KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Fakültesi'nde 2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ücretleri netlik kazandı.

AÖF 2023 HARÇ ÜCRETLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2023-2024 AÖF harç ücret tablosu - 3

2023-2024 AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.

AÖF kayıt ücreti ne kadar? AÖF 2023-2024 AÖF harç ücret tablosu - 4

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ

- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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