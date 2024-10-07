AÖF kayıt yenileme işlemleri 2024-2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başlayacak. Açıköğretim öğrencileri bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapacak. Peki, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024-2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yeni eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapacaklarını sorguluyor. Peki, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak?