AÖF kayıt yenileme işlemleri 2024-2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri için tarih araştırmaları başladı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün başlayacak. Açıköğretim öğrencileri bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapacak. Peki, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 2024-2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

2024-2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yeni eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapacaklarını sorguluyor. Peki, 2024-2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

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AÖF kayıt yenileme işlemleri 2024-2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.

AÖF kayıt yenileme işlemleri 2024-2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF kayıt yenileme işlemleri 2024-2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.

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