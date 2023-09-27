AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihi
AÖF kayıt yenileme işlemleri son günlerde merak edilenler arasında yer alıyor. 2023-2024 dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve ders seçim tarihleri, açık üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?
2023-24 AÖF güz dönemi kayıt takvimi belli oldu. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihe araştırmalar hız kazandı. Yeni dönem kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvimi sorguluyor. İşte, 2023-2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri...