AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihi

AÖF kayıt yenileme işlemleri son günlerde merak edilenler arasında yer alıyor. 2023-2024 dönemi kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı ve ders seçim tarihleri, açık üniversitede eğitimine devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihi - 1

2023-24 AÖF güz dönemi kayıt takvimi belli oldu. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihe araştırmalar hız kazandı. Yeni dönem kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvimi sorguluyor. İşte, 2023-2024 AÖF kayıt yenileme tarihleri...

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AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihi - 2

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2023-2024 AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihi - 3

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ

- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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