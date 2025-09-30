AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2025-2026 takvimi

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi için Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenilemeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 6-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



Öğrenciler e-devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yaparak ders ekle/sil yapabilir. Ardından ekranda beliren katkı payı tutarnı ödemelidir.