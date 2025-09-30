AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2025-2026 takvimi
Anadolu Üniversitesi AÖF yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme, ders seçme tarihlerine odaklandı. YKS kayıtları ve yatay geçişler ardından açıköğretim öğrencilerinin kayıt yenileme süreci başlıyor. Böylece güz dönemi de başlamış olacak. İşte, AÖF kayıt yenileme için beklenen tarih...
AÖF kayıt yenileme sürecinde adaylar katkı payı ödemelerini yapmalılar. Ders seçimlerini yapan öğrenciler, ödemeleri gereken katkı payını ekranda görecekler. Kayıt yenilemeler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?