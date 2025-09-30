AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2025-2026 takvimi

Anadolu Üniversitesi AÖF yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Öğrenciler AÖF kayıt yenileme, ders seçme tarihlerine odaklandı. YKS kayıtları ve yatay geçişler ardından açıköğretim öğrencilerinin kayıt yenileme süreci başlıyor. Böylece güz dönemi de başlamış olacak. İşte, AÖF kayıt yenileme için beklenen tarih...

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2025-2026 takvimi - 1

AÖF kayıt yenileme sürecinde adaylar katkı payı ödemelerini yapmalılar. Ders seçimlerini yapan öğrenciler, ödemeleri gereken katkı payını ekranda görecekler. Kayıt yenilemeler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2025-2026 takvimi - 2

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi için Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenilemeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 6-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Öğrenciler e-devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yaparak ders ekle/sil yapabilir. Ardından ekranda beliren katkı payı tutarnı ödemelidir.

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2025-2026 takvimi - 3

AÖF TAKVİMİ 2025-2026

Güz dönemi 6 Ekim'de başlayacak ve 18 Ocak 2026 tarihinde son bulacak. Güz döneminde 6-7 Aralık'ta ara sınavlar, 17-18 Ocak'ta finaller olacak.

Bahar dönemi 2 Şubat - 17 Mayıs tarihleri arasına denk gelecek. Dönemin vizeleri 4-5 Nisan'da, finaller 16-17 Mayıs'ta gerçekleşecek.

AÖF yaz okulu sınavı ise 22 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

