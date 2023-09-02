AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖF 2023 kayıt yenileme takvimi



2023-2024 eğitim yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri için süreç merak konusu oldu. Gözler şimdi AÖF kayıt yenileme işleminin ne zaman başlayacağı ve sona ereceğinde. İşte, yeni dönem AÖF kayıt yenileme işlemi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...