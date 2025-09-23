AÖF kayıt yenileme takvimi 2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin en çok merak ettiği konular arasında 2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından her yıl bahar ve güz dönemi için duyurulan kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin ders seçimi yapabilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar sürecek ve nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...

AÖF kayıt yenileme takvimi 2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvimle birlikte duyuruldu. Öğrenciler, resmi takvimi düzenli olarak takip ederek kayıt yenileme, ders seçimi ve harç ödeme işlemlerini zamanında yapacak. Güz dönemi için kayıtlar Eylül 2025’te, bahar dönemi için ise Şubat 2025’te başlayacak. İşte Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan 2025-2026 AÖF kayıt yenileme takvimi.

AÖF kayıt yenileme takvimi 2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2025 yılı için AÖF güz ve bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından akademik takvim kapsamında açıklandı.

Buna göre; Güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim Cuma günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemleri toplam 12 gün sürecek.

Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ise 2 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Şubat'ta tamamlanacak.

AÖF kayıt yenileme takvimi 2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme süreci tamamen online yürütülüyor. Öğrenciler:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Otomasyonu sistemine giriş yapacak ve ders seçimi işlemini gerçekleştirecek. Öğrenciler, akademik kurallara göre alabilecekleri dersleri seçmekle yükümlü olacak.

Seçilen dersler onaylandıktan sonra, kayıt yenileme harcı (öğrenim ücreti ve varsa dönemlik katkı payı) belirtilen bankalara yatırılacak.

Ödeme işlemi tamamlandığında kayıt yenileme süreci resmi olarak tamamlanacak.

