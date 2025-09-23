AÖF kayıt yenileme takvimi 2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin en çok merak ettiği konular arasında 2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından her yıl bahar ve güz dönemi için duyurulan kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin ders seçimi yapabilmeleri ve eğitimlerine devam edebilmeleri için büyük önem taşıyor. Peki, 2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak, hangi tarihe kadar sürecek ve nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar...
2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvimle birlikte duyuruldu. Öğrenciler, resmi takvimi düzenli olarak takip ederek kayıt yenileme, ders seçimi ve harç ödeme işlemlerini zamanında yapacak. Güz dönemi için kayıtlar Eylül 2025’te, bahar dönemi için ise Şubat 2025’te başlayacak. İşte Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan 2025-2026 AÖF kayıt yenileme takvimi.