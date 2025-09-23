AÖF kayıt yenileme takvimi 2025: AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvimle birlikte duyuruldu. Öğrenciler, resmi takvimi düzenli olarak takip ederek kayıt yenileme, ders seçimi ve harç ödeme işlemlerini zamanında yapacak. Güz dönemi için kayıtlar Eylül 2025’te, bahar dönemi için ise Şubat 2025’te başlayacak. İşte Anadolu Üniversitesi tarafından duyurulan 2025-2026 AÖF kayıt yenileme takvimi.