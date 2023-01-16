AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı: AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2023 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Final sınavı olarak da adlandırılan dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına %70 etki ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme veya telafi sınavı yapılmadığı için final sınavları not ortalamasının çoğunluğuna etki ediyor.



AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru sorulacak. AÖF ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.