AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı: AÖF sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? (2023 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte AÖF güz dönemi final sınavı giriş yerleri belli oldu.
Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavları için tarihler duyuruldu.
Buna göre; AÖF güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.
Final sınavı olarak da adlandırılan dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına %70 etki ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde bütünleme veya telafi sınavı yapılmadığı için final sınavları not ortalamasının çoğunluğuna etki ediyor.
AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru sorulacak. AÖF ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21 - 22 Ocak 2023
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15 - 16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27 - 28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023