AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize tarihleri

AÖF VİZE TARİHLERİ

Takvim doğrultusunda AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.



Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.