AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize tarihleri

2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF sınav takvimi açıklandı. Aralık ayında gerçekleştirilecek sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav yerleri bilgisini araştırıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize tarihleri - 1

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Tarihlerin açıklanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. İşte, AÖF sınav giriş yeri belgesinde son durum...

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AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize tarihleri - 2

AÖF VİZE TARİHLERİ

Takvim doğrultusunda AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize tarihleri - 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Anadolu Üniversitesi genellikle sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açıyor.

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilecek.

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