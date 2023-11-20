AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize tarihleri
2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF sınav takvimi açıklandı. Aralık ayında gerçekleştirilecek sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav yerleri bilgisini araştırıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Tarihlerin açıklanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. İşte, AÖF sınav giriş yeri belgesinde son durum...