AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026: AÖF bahar dönemi vize sınav giriş yerleri açıklandı
25.03.2026 15:30
NTV - Haber Merkezi
AÖF vize sınav giriş yerleri açıklandı. AÖF vize sınav yerleri "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden sorgulayabilecek.
2026 AÖF bahar dönemi vize sınavı giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören on binlerce öğrenci, vize sınavlarına hangi okullarda gireceklerini merak ediyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Sınav giriş belgenizi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi ve e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak "Sınav İşlemleri" sekmesinden alabilirsiniz.
Sınava girerken yanınızda fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya pasaport) bulundurmanız zorunludur.
2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvime göre, Bahar Dönemi ara sınavları Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.
Vize (Ara Sınav) Tarihi: 04 - 05 Nisan 2026
Final (Dönem Sonu) Sınavı Tarihi: 09 - 10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026
Sınavlar, sabah saat 09:30 ve öğleden sonra 14:00 olmak üzere iki oturum halinde yapılacaktır.