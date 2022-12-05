AÖF sınav giriş yerleri 2022: AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2022-23 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.



SINAVA GİRERKEN BU BELGELERİ UNUTMAYIN



Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi



Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi



Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.