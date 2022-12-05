AÖF sınav giriş yerleri 2022: AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2022-23 AÖF güz dönemi sınav tarihleri)

AÖF sınav giriş yerleri için beklenen duyuru geldi ve sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan AÖF güz dönemi sınavları, Aralık ayına girilmesiyle birlikte Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. 10-11 Aralık'ta yapılacak olan sınavlar öncesinde sınav giriş yerleri belirlendi.. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav giriş yerleri sorgulama.

AÖF sınav giriş yerleri 2022: AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2022-23 AÖF güz dönemi sınav tarihleri) - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2022-23 güz dönemi ara sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. Üniversitenin resmi sitesinden yapılan açıklama sonrasında sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, AÖF güz dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınav giriş yerleri 2022: AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2022-23 AÖF güz dönemi sınav tarihleri) - 2

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.

Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF sınav giriş yerleri 2022: AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2022-23 AÖF güz dönemi sınav tarihleri) - 3

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında açıklandı.

AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek. 

AÖF SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sınav giriş yerleri 2022: AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2022-23 AÖF güz dönemi sınav tarihleri) - 4

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

SINAVA GİRERKEN BU BELGELERİ UNUTMAYIN

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF sınav giriş yerleri 2022: AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır? (2022-23 AÖF güz dönemi sınav tarihleri) - 5

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.

Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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