AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 AÖF ara sınavları için gözler sınav giriş belgelerinde

2025 AÖF ara sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıköğretim öğrencilerinin katılım sağlayacağı AÖF sınavları öncesinde ise artık tüm gözler sınav giriş yerlerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF ara sınavları ne zaman?