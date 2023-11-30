AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama)
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 9-10 Aralık tarihlerinde yüz yüze yapılacak olan AÖF sınavları öncesinde, sınava girecek olan binlerce öğrenci, Anadolu Üniversite tarafından sınav giriş belgelerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, 2023 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 AÖF 1. dönem sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Güz dönemi sınavları için hazırlıklarına devam eden öğrenciler, bir yandan da sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?