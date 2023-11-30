AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama)

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 9-10 Aralık tarihlerinde yüz yüze yapılacak olan AÖF sınavları öncesinde, sınava girecek olan binlerce öğrenci, Anadolu Üniversite tarafından sınav giriş belgelerinin duyurulmasını bekliyor. Peki, 2023 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

2023 AÖF 1. dönem sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Güz dönemi sınavları için hazırlıklarına devam eden öğrenciler, bir yandan da sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama) - 2

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav takvimine göre vize sınavları 9-10 Aralık tarihleri arasında uygulanacak.

Bu yıl yüz yüze yapılacak olan sınavlar öncesinde, sınav giriş yerlerinin kısa zaman sonra açıklanması bekleniyor.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama) - 3

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama) - 4

BAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

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