AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama)

2023 AÖF 1. dönem sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılıyor. Güz dönemi sınavları için hazırlıklarına devam eden öğrenciler, bir yandan da sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?