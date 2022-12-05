AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF sınav takvimi)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2022-23 güz dönemi ara sınavları öncesinde, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.
Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.
AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından henüz açıklanmadı.
AÖF sınav giriş belgeleri anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler e-Devlet giriş seçeneği veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava katılacakları okulları sorgulayabilirler.
Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.
Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.