AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF sınav takvimi)

AÖF sınav giriş yerleri için sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan AÖF güz dönemi sınavları, Aralık ayına girilmesiyle birlikte Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. 10-11 Aralık'ta yapılacak olan sınavlar öncesinde, sınav giriş belgesi ve yerlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF sınav takvimi) - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2022-23 güz dönemi ara sınavları öncesinde, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF sınav takvimi) - 2

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.

Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF sınav takvimi) - 3

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından henüz açıklanmadı.

AÖF sınav giriş belgeleri anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek. Öğrenciler e-Devlet giriş seçeneği veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava katılacakları okulları sorgulayabilirler.

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AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF sınav takvimi) - 4

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara sınav 15-16 Nisan 2023 ve dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak.

Yaz okulu sınavı da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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