AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi sınavları ne zaman? (2022 AÖF sınav takvimi)

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.



Takvime göre; güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.