AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi final sınavı için geri sayım başladı. Sınavlara katılacak binlerce öğrenci için merakla beklenen sınav giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bilgiler doğrultusunda, adaylar sınava girecekleri merkezleri ve salon bilgilerini öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır? - 1

2025 AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya sayfası üzerinden duyuruldu. AÖF bahar dönemi final sınavlarına katılım sağlayacak olan binlerce öğrenci sınav giriş belgelerine "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden ulaşabilecek. Peki, AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır? - 2

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.

Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır? - 3

2025 AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

2025 AÖF bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek. Her oturumda öğrenciler yalnızca sınav giriş belgelerinde belirtilen saatlerde ve belirtilen derslerden sınava alınacak.

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.

AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır? - 4

SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport vb.) mutlaka yanınızda olmalı.

Sınav salonuna cep telefonu, akıllı saat, kulaklık gibi elektronik cihazların getirilmesi yasaktır.

Sınav süresince kopya çekmek, konuşmak veya kurallara aykırı davranışlar, sınavın geçersiz sayılmasına neden olabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER