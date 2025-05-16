AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AÖF bahar dönemi final sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi final sınavı için geri sayım başladı. Sınavlara katılacak binlerce öğrenci için merakla beklenen sınav giriş yerleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan bilgiler doğrultusunda, adaylar sınava girecekleri merkezleri ve salon bilgilerini öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
2025 AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya sayfası üzerinden duyuruldu. AÖF bahar dönemi final sınavlarına katılım sağlayacak olan binlerce öğrenci sınav giriş belgelerine "aosogrenci.anadolu.edu.tr" adresinden ulaşabilecek. Peki, AÖF dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak?