AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2025: AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi AÖS sisteminde
AÖF sınav giriş yerlerinde son durum, kısa zaman sonra vize sınavlarına girecek öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, bahar dönemi vize sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. Nisan ayında yapılacak ara sınavlar için son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, gözlerini Anadolu Üniversitesi öğrenci ekranı üzerinden yayımlanacak sınav giriş belgelerine çevirdi. Peki, 2025 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AÖF ara sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Açıköğretim öğrencilerinin katılım sağlayacağı AÖF sınavları öncesinde ise artık tüm gözler sınav giriş yerlerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF ara sınavları ne zaman?