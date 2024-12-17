AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 7-8 Aralık tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan sınavların ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler AÖF sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2024 AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2024 AÖF vize sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre AÖF vize sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Şimdi ise gözler AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF güz dönemi vize sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşti.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden öğrenilebilir.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takvimi yayımlandı.

Takvime göre, dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

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