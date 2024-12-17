AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. 7-8 Aralık tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan sınavların ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler AÖF sonuçlarını merak ediyor. Peki, 2024 AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 AÖF vize sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre AÖF vize sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Şimdi ise gözler AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?