AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024: AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 AÖF vize sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre AÖF vize sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde tamamlandı. Şimdi ise gözler AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?