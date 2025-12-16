AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Gözler Anadolu Üniversitesi sonuç sorgulama ekranında
16.12.2025 10:06
NTV - Haber Merkezi
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖF güz dönemi vize sınavları sonrasında, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025-2026 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?
2025-2026 AÖF sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı AÖF güz dönemi ara sınavlarının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün sonra açıklanıyor.
Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının aralık ayının son haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.
AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil uygulaması üzerinden ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.
2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026