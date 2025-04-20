AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları tarihi)

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.



Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.