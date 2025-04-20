AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları tarihi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan bahar dönemi vize sınavlarının ardından sorgulanmaya başladı. AÖF ara sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları tarihi) - 1

2024-2025 AÖF ara sınav sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Üniversite eğitimlerini açıköğretim fakülteleri üzerinden okuyan öğrenciler, 19-20 Nisan tarihlerinde girdikleri AÖF vize sınavları sonrasında, sınav sonuçları için gözlerini Anadolu Üniversitesi takvimine çevirdi. Peki, 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları tarihi) - 2

AÖF ARA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF ara sınav sonuçlarının sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler, sonuçlarını aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden veya Anadolu Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 AÖF bahar dönemi vize sınavı sonuçları tarihi) - 3

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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