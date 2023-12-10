AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarına dair bilgiler
2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının geride kalması ile şimdi de sonuç tarihi adayların gündeminde yer alıyor. Üç oturumda tamamlanan sınavların ardından yapılacak değerlendirme işleminin sonunda öğrencilerin notları ilan edilecek. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları hafta sonu düzenlendi. Şimdi ise sonuçlar gündemde araştırma konusu oldu. İşte, AÖF vize sonuçlarına dair bilgiler...