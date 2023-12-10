AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarına dair bilgiler

2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının geride kalması ile şimdi de sonuç tarihi adayların gündeminde yer alıyor. Üç oturumda tamamlanan sınavların ardından yapılacak değerlendirme işleminin sonunda öğrencilerin notları ilan edilecek. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarına dair bilgiler - 1

AÖF sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları hafta sonu düzenlendi.  Şimdi ise sonuçlar gündemde araştırma konusu oldu. İşte, AÖF vize sonuçlarına dair bilgiler...

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarına dair bilgiler - 2

AÖF SORULARI CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖF sınav soruları ve cevapları oturumların tamamlanması ardından paylaşılıyor. Ara (Vize) sınavı cevap anahtarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden giriş yaparak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarına dair bilgiler - 3

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda yapıldı.


Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.


AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarına dair bilgiler - 4

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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