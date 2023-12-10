AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF vize sınav sonuçlarına dair bilgiler

AÖF sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları hafta sonu düzenlendi. Şimdi ise sonuçlar gündemde araştırma konusu oldu. İşte, AÖF vize sonuçlarına dair bilgiler...