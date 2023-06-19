AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler AÖF finalleri sonuç ekranında
AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan söz konusu sınavın ardından adayların sonuç için beklentileri arttı. Yapılan değerlendirmelerin ardından AÖF sınav sonuçları ilan edilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için araştırmalar yeni hafta ile başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları düzenlendi. Öğrenciler sınavlara katılım sağladılar. İşte, 2023 AÖF final sınav sonuçlarına dair en son gelişmeler...