AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler AÖF finalleri sonuç ekranında

AÖF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan söz konusu sınavın ardından adayların sonuç için beklentileri arttı. Yapılan değerlendirmelerin ardından AÖF sınav sonuçları ilan edilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler AÖF finalleri sonuç ekranında - 1

AÖF sınav sonuçları için araştırmalar yeni hafta ile başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları düzenlendi. Öğrenciler sınavlara katılım sağladılar. İşte, 2023 AÖF final sınav sonuçlarına dair en son gelişmeler...

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler AÖF finalleri sonuç ekranında - 2

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için tarih bilgisi merak ediliyor. AÖF sınavlarının 11 Haziran'da tamamlanması ardından sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının, sınavdan 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler AÖF finalleri sonuç ekranında - 3

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?


AÖF final sınavı sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

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