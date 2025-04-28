AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı! Final sınavları ne zaman?
AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih milyonlarca açıköğretim öğrencisinin gündeminde yer alıyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi ara sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. AÖF sınav sonuçları aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar e-Devlet giriş seçeneği veya öğrenci numarası ve şifresiyle sisteme giriş yaparak sonuçları sorgulayabilecek. Bahar dönemi ara sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 gün boyunca yapılabilecek. Peki AÖF sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitim alarak açıktan ön lisans ve lisans mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday, yapılan sınavlara katıldı. Dönem sonu sınavları öncesinde vize sınavı sonuçlarına göre çalışmaya başlayacak adaylar sınavdan aldıkları notları öğrenmek istiyor. AÖF sınav sonuçları ekranında öğrencilerin toplam puanları ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. AÖF’te vize ve final ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Başarısız öğrenciler için bütünleme veya telafi sınavı yapılmayacak. FF harf notuna sahip adaylar, yaz okulu sınavlarına katılacak. Peki AÖF sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, AÖF sınav sonuçlarında son durum…