AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: AÖF güz dönemi sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları tarihi, 6-7 Aralık tarihinde tamamlanan güz dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖF ara sınav sonuçlarından alacakları puanları merak ediyor. Peki, 2025 AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?