AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı 2025: AÖF güz dönemi sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
10.12.2025 10:08
NTV - Haber Merkezi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları tarihi, 6-7 Aralık tarihinde tamamlanan güz dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, AÖF ara sınav sonuçlarından alacakları puanları merak ediyor. Peki, 2025 AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 AÖF sınav sonuç takvimi, güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte açıköğretim öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. AÖF vize sınavlarından yüksek puan alarak final sınavlarına avantajlı hazırlanmak isteyen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, 2025 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçları genellikle sınavın tamamlanmasının ardından 15 gün sonra açıklanıyor.
Buna göre; AÖF güz dönemi ara sınav sonuçlarının aralık ayının son haftası itibarıyla erişime açılması bekleniyor.
AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil uygulaması üzerinden ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.
2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026