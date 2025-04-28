AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı anadolu.edu.tr: 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitim alarak açıktan ön lisans ve lisans mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday, yapılan sınavlara katıldı. Dönem sonu sınavları öncesinde vize sınavı sonuçlarına göre çalışmaya başlayacak adaylar sınavdan aldıkları notları öğrenmek istiyor. AÖF sınav sonuçları ekranında öğrencilerin toplam puanları ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. AÖF’te vize ve final ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Başarısız öğrenciler için bütünleme veya telafi sınavı yapılmayacak. FF harf notuna sahip adaylar, yaz okulu sınavlarına katılacak. Peki AÖF sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, AÖF sınav sonuçlarında son durum…