AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı anadolu.edu.tr: 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları için gözler anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonuna çevrildi. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının üzerinden 1 haftadan uzun zaman geçerken adaylar, sonuçlara odaklandı. AÖF sınav sonuçları, internet üzerinden erişime açılacak. Öğrencilere, yazılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Ara sınav sonuçları dönem sonu ortalamasına yüzde 30 etki ederken dönem sonu (final) sınavları ise yüzde 70 katkı yapacak. Peki AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı anadolu.edu.tr: 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı? - 1

AÖF sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitim alarak açıktan ön lisans ve lisans mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday, yapılan sınavlara katıldı. Dönem sonu sınavları öncesinde vize sınavı sonuçlarına göre çalışmaya başlayacak adaylar sınavdan aldıkları notları öğrenmek istiyor. AÖF sınav sonuçları ekranında öğrencilerin toplam puanları ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak. AÖF’te vize ve final ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak. Başarısız öğrenciler için bütünleme veya telafi sınavı yapılmayacak. FF harf notuna sahip adaylar, yaz okulu sınavlarına katılacak. Peki AÖF sınav sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, AÖF sınav sonuçlarında son durum…

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı anadolu.edu.tr: 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı? - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden yayımlanacak. Sınav sonuçları açıklandığında aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

AÖF’te sınav sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra erişime açılıyor. Sonuçların 15 gün içerisinde duyurulacak.

Sınav sonuçlarının en geç 5 Mayıs Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi duyuru geldiğinde detaylar eklenecektir.

AÖF sınav sonuçları ekranında adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan, doğru yanlış cevap sayısı yer alacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek.

AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı anadolu.edu.tr: 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav sonuçları açıklandı mı? - 3

AÖF FİNAL SINAVI TARİHLERİ BELLİ OLDU

Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav takvimini yayımladı. 19-20 Nisan’da yapılan ara sınavların ardından final sınavları ise ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek. Yaz okulu sınavları ise 16 Ağustos’ta düzenlenecek.

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