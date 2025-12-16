AÖF sınav sonuçları sorgulama sayfası 2025: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler Anadolu Üniversitesi'nde

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde uygulanan AÖF güz dönemi vize sınavları sonrasında, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025-2026 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?