AÖF sınav tarihleri 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim final sınavları hangi tarihte?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi final sınavı tarihi için öğrenciler sınav takvimini ziyaret ediyor. Vize sınavları 4-5 Nisan tarihlerinde uygulanmıştı. Açıköğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihlerini araştırıyor. Güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, final sınavları hangi tarihte uygulanacak?

AÖF sınav tarihleri 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim final sınavları hangi tarihte? - 1

AÖF 2024-2025 yılı bahar dönemi vize uygulamaları ardından gözler final sınavlarında. Ayrıca AÖF öğrencileri bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini 10 Şubat - 27 Şubat tarihleri arasında yapmıştı. Yeni döenm kayıt yenileme takvimi de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi üzerinden paylaşıladı. İşte, detayları...

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AÖF sınav tarihleri 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim final sınavları hangi tarihte? - 2

AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2025-2026 yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim Pazartesi - 17 Ekim Cuma tarihleri arasında yapılacak.

AÖF sınav tarihleri 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim final sınavları hangi tarihte? - 3

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi finalleri 24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanacak.

Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025'te düzenlenecek.

2025-2026 SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi ara sınavı: 6-7 Aralık 2025
Final sınavı: 17-18 Ocak 2026
Bahar dönemi ara sınavı: 4-5 Nisan 2026
Final sınavı: 16-17 Mayıs 2026
Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

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