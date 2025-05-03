AÖF sınav tarihleri 2025: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim final sınavları hangi tarihte?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi final sınavı tarihi için öğrenciler sınav takvimini ziyaret ediyor. Vize sınavları 4-5 Nisan tarihlerinde uygulanmıştı. Açıköğretim öğrencileri AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihlerini araştırıyor. Güz dönemi AÖF kayıt yenileme ne zaman, final sınavları hangi tarihte uygulanacak?
AÖF 2024-2025 yılı bahar dönemi vize uygulamaları ardından gözler final sınavlarında. Ayrıca AÖF öğrencileri bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini 10 Şubat - 27 Şubat tarihleri arasında yapmıştı. Yeni döenm kayıt yenileme takvimi de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi üzerinden paylaşıladı. İşte, detayları...