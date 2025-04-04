AÖF sınav yerleri 2025 sorgulama ekranı: AÖF ara sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi’nde açıktan ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler, bahar dönemi ara sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Vize sınavları not ortalamasına %30 etki edecek. Üniversite daha önce açıklanan takvimde sınavların 19-20 Nisan 2025 tarihinde yapılacağını duyururken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. AÖF sınav yerleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

AÖF sınav yerleri 2025 sorgulama ekranı: AÖF ara sınav giriş belgesi açıklandı mı? - 1

AÖF sınav yerleri için geri sayım başladı. Türkiye’de 81 ilde düzenlenecek sınavlar öncesinde adaylar sınav merkezi tercihlerini yapmıştı. AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav gününde geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınavlara katılamayacak. AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte, AÖF sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih…

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF sınav yerleri 2025 sorgulama ekranı: AÖF ara sınav giriş belgesi açıklandı mı? - 2

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi henüz AÖF sınav giriş belgesini erişime açmadı. Sınavdan 10 gün önce sınav yerlerinin ilan edilmesi bekleniyor. 

AÖF sınav yerleri 2025 sorgulama ekranı: AÖF ara sınav giriş belgesi açıklandı mı? - 3

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden öğrenci numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Adaylar sınav gününde geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

AÖF sınav yerleri 2025 sorgulama ekranı: AÖF ara sınav giriş belgesi açıklandı mı? - 4

AÇIKÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ 

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025

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