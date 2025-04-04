AÖF sınav yerleri 2025 sorgulama ekranı: AÖF ara sınav giriş belgesi açıklandı mı?

AÖF sınav yerleri için geri sayım başladı. Türkiye’de 81 ilde düzenlenecek sınavlar öncesinde adaylar sınav merkezi tercihlerini yapmıştı. AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Sınav gününde geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgesi olmayan adaylar, sınavlara katılamayacak. AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak. Peki AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte, AÖF sınav giriş belgesinin erişime açılacağı tarih…