AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi bekleniyor
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları için bekleyiş devam ediyor. AÖF bahar dönemi vize sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler gözlerini sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevirdi. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan önceki 10 gün içinde erşime açılıyor. Peki, AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak?
2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi AÖF vizelerine az bir zaman kala gözler sınav yerlerine çevrildi. AÖF vize sınavları iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler de sınav merkezi ve oturum saatlerine ilişkin ayrıntıları yayımlanacak olan giriş belgeleriyle birlikte öğrenecek.