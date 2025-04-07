AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi bekleniyor

2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi AÖF vizelerine az bir zaman kala gözler sınav yerlerine çevrildi. AÖF vize sınavları iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler de sınav merkezi ve oturum saatlerine ilişkin ayrıntıları yayımlanacak olan giriş belgeleriyle birlikte öğrenecek.