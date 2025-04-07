AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi bekleniyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları için bekleyiş devam ediyor. AÖF bahar dönemi vize sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler gözlerini sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevirdi. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan önceki 10 gün içinde erşime açılıyor. Peki, AÖF sınav yerleri ne zaman belli olacak?

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi bekleniyor - 1

2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi AÖF vizelerine az bir zaman kala gözler sınav yerlerine çevrildi. AÖF vize sınavları iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler de sınav merkezi ve oturum saatlerine ilişkin ayrıntıları yayımlanacak olan giriş belgeleriyle birlikte öğrenecek.

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AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi bekleniyor - 2

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi henüz AÖF sınav giriş belgesini erişime açmadı. Sınavdan 10 gün önce sınav yerlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi bekleniyor - 3

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?


2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖF bahar dönemi vize sınavları, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak.

İlk oturum 19 Nisan Cumartesi, ikinci oturum ise 20 Nisan Pazar günü organize edilecek.

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