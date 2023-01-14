AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? Takvime göre 2023 AÖF final tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final oturumları ocak ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek. Sınavların gerçekleşmesine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır?

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? Takvime göre 2023 AÖF final tarihleri - 1

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönem sonu sınavları için geri sayım başladı. Sınav için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da AÖF final sınav yerleri bilgisini öğrenmek için sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyor.

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? Takvime göre 2023 AÖF final tarihleri - 2

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak.

AÖF sınav giriş belgeleri oturumlardan 1 hafta önce erişime açılıyor. Bu nedenle AÖF final sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? Takvime göre 2023 AÖF final tarihleri - 3

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF sınav giriş belgeleri, anadolu.edu.tr adresinden öğrenci girişi seçeneği veya e-Devlet girişi ile birlikte sorgulanabilecek.

AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? Takvime göre 2023 AÖF final tarihleri - 4

DÖNEM SONU SINAVININ ETKİSİ

Dönem sonu sınavları, dönem sonu ortalamasına %70 etki edecek. Buna göre öğrencinin vize sınavından aldığı puanın yüzde 30'u, final sınavından aldığı notun yüzde 70'i alınarak ders geçme notu hesaplanır.

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