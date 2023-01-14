AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? Takvime göre 2023 AÖF final tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönem sonu sınavları için geri sayım başladı. Sınav için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler, bir yandan da AÖF final sınav yerleri bilgisini öğrenmek için sınav giriş belgelerinin yayınlanmasını bekliyor.