AÖF sınav yerleri sorgulama 2024: AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, Anadolu Üniversitesine bağlı AÖF öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak güz dönemi ara sınavlarına girecek olan öğrenciler, gözlerini AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2024 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav yerleri sorgulama 2024: AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

2024 AÖF güz dönemi ara sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Her yıl AÖF sınav döneminin gelmesiyle birlikte, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde sınav giriş yerlerine ulaşabiliyor. Peki, 2024 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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AÖF sınav yerleri sorgulama 2024: AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 2

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

AÖF sınav yerleri sorgulama 2024: AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 3

Bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavları ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

AÖF sınav yerleri sorgulama 2024: AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 4

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav giriş belgelerinin 1 Aralık 2024 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak

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