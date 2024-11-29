AÖF sınav yerleri sorgulama 2024: AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, Anadolu Üniversitesine bağlı AÖF öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak güz dönemi ara sınavlarına girecek olan öğrenciler, gözlerini AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2024 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2024 AÖF güz dönemi ara sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Her yıl AÖF sınav döneminin gelmesiyle birlikte, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde sınav giriş yerlerine ulaşabiliyor. Peki, 2024 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?