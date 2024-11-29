AÖF sınav yerleri sorgulama 2024: AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 AÖF güz dönemi ara sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Her yıl AÖF sınav döneminin gelmesiyle birlikte, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde sınav giriş yerlerine ulaşabiliyor. Peki, 2024 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?