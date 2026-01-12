AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: AÖF final sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
12.01.2026 10:12
NTV - Haber Merkezi
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı yerleri, üniversite eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. AÖF güz dönemi final sınavları için hazırlıklarını tamamlayan öğrencileri, gözlerini sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2026 AÖF final sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 AÖF güz dönemi final sınav yerleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi'nde okuyan ve güz dönemi final sınavları için bekleyişe geçen öğrenciler, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini araştırıyor. Peki, AÖF final sınavı yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
2025-2026 AÖF güz dönemi final sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin 12 Ocak 2026 Pazartesi günü erişime açılması tahmin ediliyor.
Sınav yerleri açıklandığında öğrenciler, AÖF'ün resmi sistemine giriş yaparak sınav merkezi ve salon bilgilerine ulaşabilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan AÖF sınav takvimi sonrasında, final sınavları için tarih belli oldu.
Buna göre; AÖF final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.