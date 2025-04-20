AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF kaç dakika, kaç soru? (2025 Açıköğretim Fakültesi ara sınav takvimi)

2024-2025 AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bahar dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler final sınavlarına kadar olan dönemde hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek. Gözler şimdi AÖF ara sınav tarihlerine çevrildi. Peki, 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?