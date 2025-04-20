AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF kaç dakika, kaç soru? (2025 Açıköğretim Fakültesi ara sınav takvimi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak açıköğretim öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 AÖF sınav takvimiyle birlikte, bu seneki AÖF ara sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde tamamlanacak. Bahar dönemi AÖF vize sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav süresini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF kaç dakika, kaç soru?

AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF kaç dakika, kaç soru? (2025 Açıköğretim Fakültesi ara sınav takvimi) - 1

2024-2025 AÖF bahar dönemi ara sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bahar dönemi ara sınavlarının ardından öğrenciler final sınavlarına kadar olan dönemde hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek. Gözler şimdi AÖF ara sınav tarihlerine çevrildi. Peki, 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

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AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF kaç dakika, kaç soru? (2025 Açıköğretim Fakültesi ara sınav takvimi) - 2

AÖF SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024-2025 eğitim öğretim yılı AÖF ara sınav takvimi belli oldu.

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, ara sınavların ikinci günü 20 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğleden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF kaç dakika, kaç soru? (2025 Açıköğretim Fakültesi ara sınav takvimi) - 3

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

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