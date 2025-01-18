AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF sınavı kaç dakika, kaç soru? (2025 açıköğretim fakültesi final sınavı takvimi)
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak açıköğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025 AÖF sınav takvimiyle birlikte, bu seneki AÖF final sınavı tarihleri belli oldu. Güz dönemi AÖF final sınavlarına katılım sağlayacak olan öğrenciler, sınav süresini ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, 2025 AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? AÖF sınavı kaç dakika, kaç soru?
2024-2025 AÖF güz dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı, AÖF öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Güz dönemi final sınavlarının ardından sona erecek olan 1. dönem sonrasında öğrenciler tatile çıkacak. Gözler şimdi AÖF final sınavı tarihlerine çevrildi. Peki, 2025 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?