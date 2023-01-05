AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? (2023 AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri)

AÖF sınavları, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya başladı. Sınava sayılı günler kala, AÖF sınav giriş belgelerinin yayımlanması bekleniyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?
2022-2023 yılı AÖF sınav tarihleri, yayımlanan akademik takvimle birlikte belli oldu.
Buna göre; AÖF güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Buna göre; AÖF sınav giriş belgelerinin 10-11 Ocak tarihlerinde yayımlanması bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten toplam 20 soru yöneltilir.
Sınavlar, okul ortamında yüz yüze şekilde gerçekleştiriliyor. AÖF sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken ders geçme notu 35’dir. Bu notun altında alan öğrenciler FF harf notuyla başarısız sayılır.