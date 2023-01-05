AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? (2023 AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri)

AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten toplam 20 soru yöneltilir.



Sınavlar, okul ortamında yüz yüze şekilde gerçekleştiriliyor. AÖF sınav süresi 30 dakika olarak belirlenirken ders geçme notu 35’dir. Bu notun altında alan öğrenciler FF harf notuyla başarısız sayılır.