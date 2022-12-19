"AÖF sonuçları açıklandı" duyurusu geldi: (Ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir, AÖF ders geçme notu kaç?)

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde üç oturumda tamamlanmıştı. Sınavdan kısa bir süre sonra sonuçlar erişime açıldı. Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.
Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi (AOS) üzerinden sisteme giriş yaparak ara sınav derslerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecekler. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenci numarası ve şifresi ile veya e-Devlet öğrenci giriş seçeneği ile birlikte öğrenebilecekler.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türkiye Programları 2022-2023 sınav takvimi paylaşılmıştı. Takvime göre;
AÖF güz yarıyılı ara sınavları 10-11 Aralık 2022
AÖF güz yarıyılı dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023
AÖF bahar yarıyılı ara sınavları 15-16 Nisan 2023
AÖF bahar yarıyılı dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023'te yapılacak.
AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.
Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.
Örneğin; ara sınavdan 60, dönem sonu sınavından 80 alan bir öğrencinin ders başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır:
Başarı Notu = (60 x 0,3) + (80 x 0,7)
Başarı Notu = 18 + 56
Başarı Notu = 74