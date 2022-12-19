"AÖF sonuçları açıklandı" duyurusu geldi: (Ara sınav sonuçları nasıl öğrenilir, AÖF ders geçme notu kaç?)

ARA VE DÖNEM SONU SINAV NOTUNUN BAŞARI NOTUNA KATKISI NE KADARDIR?

AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir. Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.





