AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuç tarihi için sorgulamalar başladı. Her ders için 20 soru sorulan öğrencilere 30'ar dakika süre verilmişti. Sınavların ardından gözler Anadolu Üniversitesi duyuru sayfasına çevrildi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Geçtiğimiz yıl yapılan sınavların ardından sonuçlar 15 gün içerisinde açılmıştı.
Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. Sınav sonuçları basılı olarak veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek.
Sonuçlar erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.
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