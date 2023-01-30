AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21-22 Ocak tarihlerinde yapılan AÖF final sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçlar için tarihlerin açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuç tarihi için sorgulamalar başladı. Her ders için 20 soru sorulan öğrencilere 30'ar dakika süre verilmişti. Sınavların ardından gözler Anadolu Üniversitesi duyuru sayfasına çevrildi. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl yapılan sınavların ardından sonuçlar 15 gün içerisinde açılmıştı.

Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖF SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak. Sınav sonuçları basılı olarak veya mail yoluyla öğrencilere bildirilmeyecek.

Sonuçlar erişime açıldığında adaylar aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında doğru-yanlış cevap sayısı ve sınav puanı yer alacak.

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar dönemi ara sınavı: 15-26 Nisan 2023

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 27-28 Mayıs 2023

Yaz okulu sınavları: 19 Ağustos 2023

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