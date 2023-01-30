AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi'nde: 2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından 81 ilde gerçekleştirilen AÖF final sınavları 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlandı. AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili kurumdan resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl yapılan sınavların ardından sonuçlar 15 gün içerisinde açılmıştı.



Buna göre; AÖF final sınavı sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.