AÖF soruları ve cevapları 2025 | AÖF bahar dönemi ara sınavı cevap anahtarı açıklandı mı?
Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi ara sınavları bugün tamamlanıyor. Sorumlu oldukları derslerden oturumlara katılan adaylar ise AÖF soruları ve cevap anahtarına odaklandı. 19-20 Nisan tarihinde düzenlenen ara sınavlarda öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilirken 30 dakika sınav süresi veriliyor. AÖF’te 2024-2025 eğitim öğretim yılında ara sınav puanları, dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Peki AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? İşte, AÖF soruları ve cevap anahtarı sorgulama yöntemi…
AÖF soruları ve cevapları için heyecanlı geri sayım başladı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim alan adaylar, sınavlarda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını öğrenmek istiyor. AÖF’te sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken vize ve final ortalaması 35’in altında kalan adaylar başarısız oluyor. Telafi ve bütünleme sınavı, yönetmelik gereği yapılmazken başarısız öğrenciler ise yaz okulu sınavlaırna katılıyor. AÖF soru ve cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar soruların A,B,C,D ve E şıklı doğru yanıtlarını cevap anahtarıyla görüntüleyebilecek. Peki AÖF soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF cevap anahtarının erişime açılacağı tarih…