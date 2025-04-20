AÖF soruları ve cevapları 2025 | AÖF bahar dönemi ara sınavı cevap anahtarı açıklandı mı?

Türkiye genelinde 81 ilde düzenlenen Açıköğretim (AÖF) bahar dönemi ara sınavları bugün tamamlanıyor. Sorumlu oldukları derslerden oturumlara katılan adaylar ise AÖF soruları ve cevap anahtarına odaklandı. 19-20 Nisan tarihinde düzenlenen ara sınavlarda öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilirken 30 dakika sınav süresi veriliyor. AÖF’te 2024-2025 eğitim öğretim yılında ara sınav puanları, dönem sonu ortalamasına %30 etki edecek. Açıköğretim sınavlarında 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı götürecek. Peki AÖF soruları ve cevap anahtarı 2025 açıklandı mı? İşte, AÖF soruları ve cevap anahtarı sorgulama yöntemi…

AÖF soruları ve cevapları 2025 | AÖF bahar dönemi ara sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? - 1

AÖF soruları ve cevapları için heyecanlı geri sayım başladı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim alan adaylar, sınavlarda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını öğrenmek istiyor. AÖF’te sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken vize ve final ortalaması 35’in altında kalan adaylar başarısız oluyor. Telafi ve bütünleme sınavı, yönetmelik gereği yapılmazken başarısız öğrenciler ise yaz okulu sınavlaırna katılıyor. AÖF soru ve cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar soruların A,B,C,D ve E şıklı doğru yanıtlarını cevap anahtarıyla görüntüleyebilecek. Peki AÖF soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF cevap anahtarının erişime açılacağı tarih…

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AÖF soruları ve cevapları 2025 | AÖF bahar dönemi ara sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? - 2

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim bahar dönemi ara sınavları 19 Nisan cumartesi günü başladı ve ilgili oturumlar pazar günü tamamlanacak.

AÖF sınavlarında adayların karşılarına çıkan soruların doğru cevapları “ AÖF cevap anahtarı” ile belli olacak.

AÖF soruları ve cevapları, oturumlar tamamlandıktan sonra erişime açılıyor. Cevap kitapçığının en geç 21 Nisan Pazartesi günü paylaşılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Adaylar öğrenci numarası - şifreleriyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle ekampus.anadolu.edu.tr adresinden soru ve cevaplara erişim sağlayabilecek.

AÖF soruları ve cevapları 2025 | AÖF bahar dönemi ara sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? - 3

SONUÇLAR 15 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Açıköğretim bahar dönemi ara sınav sonuçları 15 gün içerisinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF ara sınav sonuçları not ortalamasına %30 etki edecek. Final sınavı olarak da bilinen dönem sonu sınavları ise %70 etkili olacak.

AÖF soruları ve cevapları 2025 | AÖF bahar dönemi ara sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? - 4

Ara sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.

Öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.

AÖF soruları ve cevapları 2025 | AÖF bahar dönemi ara sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? - 5

FİNAL SINAVLARI 24-25 MAYIS’TA YAPILACAK

Anadolu Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sınav takvimini yayımladı. 19-20 Nisan’da yapılan ara sınavların ardından final sınavları ise ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek. Yaz okulu sınavları ise 16 Ağustos’ta düzenlenecek.


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