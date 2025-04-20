AÖF soruları ve cevapları 2025 | AÖF bahar dönemi ara sınavı cevap anahtarı açıklandı mı?

AÖF soruları ve cevapları için heyecanlı geri sayım başladı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde eğitim alan adaylar, sınavlarda karşılarına gelen soruların doğru cevaplarını öğrenmek istiyor. AÖF’te sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılırken vize ve final ortalaması 35’in altında kalan adaylar başarısız oluyor. Telafi ve bütünleme sınavı, yönetmelik gereği yapılmazken başarısız öğrenciler ise yaz okulu sınavlaırna katılıyor. AÖF soru ve cevapları ekampus.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak. Adaylar soruların A,B,C,D ve E şıklı doğru yanıtlarını cevap anahtarıyla görüntüleyebilecek. Peki AÖF soruları ve cevapları 2025 ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF cevap anahtarının erişime açılacağı tarih…