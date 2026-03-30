AÖF vize sınav takvimi 2026: AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?
30.03.2026 13:08
Tuğba Öztürk
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan AÖF sınav giriş yerlerinin belli olmasıyla birlikte gözler AÖF vize sınavlarının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, 2026 AÖF ara sınavları ne zaman?
2026 AÖF vize sınav tarihleri, üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2026 AÖF sınav takvimi sonrasında AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri belli oldu.
2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan resmi akademik takvime göre, Bahar Dönemi vize sınavları Nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.
Buna göre; AÖF bahar dönemi vize sınavları 4-5 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF SINAV TAKVİMİ 2026
Vize ( Ara sınav) tarihi: 4-5 Nisan 2026
Final (Dönem Sonu) Sınavı Tarihi: 9 - 10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026
Sınavlar, sabah saat 09:30 ve öğleden sonra 14:00 olmak üzere iki oturum halinde yapılacaktır.