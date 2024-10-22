AÖF vize sınavları ne zaman? Açıköğretim 2024-2025 güz dönemi ara sınav tarihi
Açıköğretim 2024-2025 güz dönemi ara sınav tarihi pek çok öğrencinin gündeminde yer alıyor. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF Güz Dönemi sınavlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Gözler şimdi yeni dönem AÖF vize sınav tarihlerinde. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, Güz Dönemi Ara Sınavlarında ter dökecek. İşte, 2024-2025 eğitim yılı Güz Dönemi ara sınav takvimi...