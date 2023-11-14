AÖF VİZE TAKVİMİ: AÖF güz dönemi vizeleri ne zaman yapılacak?

2023-2024 eğitim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınav tarihleri öğrencilerin gündemine yer almaya devam ediyor. Sınav hazırlıklarına başlayan yüz binlerce kişi, bir yandan da AÖf sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF VİZE TAKVİMİ: AÖF güz dönemi vizeleri ne zaman yapılacak? - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları aralık ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, AÖF sınavları hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF VİZE TAKVİMİ: AÖF güz dönemi vizeleri ne zaman yapılacak? - 2

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları (vize) 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

AÖF VİZE TAKVİMİ: AÖF güz dönemi vizeleri ne zaman yapılacak? - 3

AÖF FİNAL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.


AÖF VİZE TAKVİMİ: AÖF güz dönemi vizeleri ne zaman yapılacak? - 4

AÇIKÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

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