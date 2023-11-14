AÖF VİZE TAKVİMİ: AÖF güz dönemi vizeleri ne zaman yapılacak?
2023-2024 eğitim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınav tarihleri öğrencilerin gündemine yer almaya devam ediyor. Sınav hazırlıklarına başlayan yüz binlerce kişi, bir yandan da AÖf sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları aralık ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, AÖF sınavları hakkında bilgiler...