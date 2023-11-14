AÖF VİZE TAKVİMİ: AÖF güz dönemi vizeleri ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları aralık ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte, AÖF sınavları hakkında bilgiler...