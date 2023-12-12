AÖF VİZE (ARA SINAV) SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. Şimdi ise sonuçlar gündemde araştırma konusu oldu. Üç oturumda tamamlanan sınavların ardından yapılacak değerlendirme işleminin sonunda öğrencilerin notları ilan edilecek. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF VİZE (ARA SINAV) SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2023-2024 eğitim öğretim dönemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz yarıyılı ara sınavları, 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Ara sınav olarak da bilinen vize oturumlarının geride kalması ile şimdi de sonuç tarihi adayların gündeminde yer alıyor. İşte, AÖF vize sonuçlarına dair bilgiler...

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AÖF VİZE (ARA SINAV) SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda yapıldı.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanıyor.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF VİZE (ARA SINAV) SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.

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