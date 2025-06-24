AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisi oluşmayacak, dolayısıyla hiçbir öğrenci sadece ödeme yaparak kayıt işlemini tamamlayamayacak. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısına girerek almak istedikleri dersleri belirlemek zorunda.



Yaz okulu kapsamında öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Ders seçim işleminin ardından sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme bilgileriyle birlikte kayıt ücreti yatırılarak süreç tamamlanacak.



Öğrencilerin ders seçim ve ödeme adımlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri, kayıtlarının geçerli sayılması açısından büyük önem taşıyor.