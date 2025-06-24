AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt süreci, Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim alan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, 2025 AÖF yaz okulu kayıt takvimine çevrildi. Yaz okulu aracılığıyla başarısız olunan derslerin telafi edilmesi ya da mezuniyet için gerekli kredilerin tamamlanması hedefleniyor. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? - 1

2025 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarısız olan derslerini AÖF yaz okulu sınavlarına katılarak düzeltmek isteyen öğrenciler, gözlerini kayıtların yapılacağı döneme çevirdi. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

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AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? - 2

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? - 3

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ders seçimi yapılmadan ödeme bilgisi oluşmayacak, dolayısıyla hiçbir öğrenci sadece ödeme yaparak kayıt işlemini tamamlayamayacak. Yaz okuluna katılmak isteyen öğrenciler öncelikle aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu üzerinden Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısına girerek almak istedikleri dersleri belirlemek zorunda.

Yaz okulu kapsamında öğrenciler en fazla beş ders seçebilecek. Ders seçim işleminin ardından sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan ödeme bilgileriyle birlikte kayıt ücreti yatırılarak süreç tamamlanacak.

Öğrencilerin ders seçim ve ödeme adımlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri, kayıtlarının geçerli sayılması açısından büyük önem taşıyor.

AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? - 4

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.

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