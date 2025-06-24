AÖF yaz okulu kayıt tarihleri 2025: AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt süreci, Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim alan binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Bahar dönemi sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler, 2025 AÖF yaz okulu kayıt takvimine çevrildi. Yaz okulu aracılığıyla başarısız olunan derslerin telafi edilmesi ya da mezuniyet için gerekli kredilerin tamamlanması hedefleniyor. Peki, 2025 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak?
2025 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarısız olan derslerini AÖF yaz okulu sınavlarına katılarak düzeltmek isteyen öğrenciler, gözlerini kayıtların yapılacağı döneme çevirdi. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?