AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu için geri sayım
Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu kayıtları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla dönem sona erdi. Sınavlara katılan ön lisans ve lisans öğrencisi adaylar şimdi de yaz okulu kayıtlarına odaklandı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?
AÖF yaz okulu bu yıl da yapılacak. AÖF'ten yapılan açıklamada AÖF yaz okulu kayıt takvimine ilişkin detaylar belli oldu. Başarısız olan adaylar yaz okulu sınavlarına katılacak. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları hakkında son bilgiler...