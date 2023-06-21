AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu için geri sayım

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu kayıtları için araştırmalar başladı. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sonuçlarının açıklanmasıyla dönem sona erdi. Sınavlara katılan ön lisans ve lisans öğrencisi adaylar şimdi de yaz okulu kayıtlarına odaklandı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu için geri sayım - 1

AÖF yaz okulu bu yıl da yapılacak. AÖF'ten yapılan açıklamada AÖF yaz okulu kayıt takvimine ilişkin detaylar belli oldu. Başarısız olan adaylar yaz okulu sınavlarına katılacak. İşte, AÖF yaz okulu kayıtları hakkında son bilgiler...

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu için geri sayım - 2

AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Anadolu Üniversitesi bahar yarıyılı final sınavları geçtiğimiz haftalarda sona ermişti.

Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada sonuçların aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklandığı ilan edildi.

AÖF sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresinden öğrenci şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla veya öğrenci şifresiyle sorgulanabilir.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu için geri sayım - 3

AÖF YAZ OKULU KAYIT TAKVİMİ 

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Kayıt işlemleri;

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00’de sona erecek.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında

Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
• İnternet Bankacılığı ile Ödeme
• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.

07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

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