AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları bekleniyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı geride kalırken şimdi de sonuç takvimi merak konusu oldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yüz yüze yapıldı. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına dair bilgiler...