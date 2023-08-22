AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları bekleniyor
Anadolu Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açmıştı. Yaz okulunun ardından ise sınav süreci başlamıştı. Yaz okulu sınavlarına katılım sağlayan AÖF'lü öğrenciler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı geride kalırken şimdi de sonuç takvimi merak konusu oldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yüz yüze yapıldı. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına dair bilgiler...