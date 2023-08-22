AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları bekleniyor

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açmıştı. Yaz okulunun ardından ise sınav süreci başlamıştı. Yaz okulu sınavlarına katılım sağlayan AÖF'lü öğrenciler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları bekleniyor - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı geride kalırken şimdi de sonuç takvimi merak konusu oldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde yüz yüze yapıldı. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına dair bilgiler...

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AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları bekleniyor - 2

AÖF YAZ OKULU SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınavları 19 Ağustos'ta tamamlandı.

Geçtiğimiz yıllar dikkate alındığında sonuçlar, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

2023-2024 dönemi yaz okulu sınav sonuçları http://aof.anadolu.edu.tr adresinden paylaşılacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları bekleniyor - 3

YAZ OKULU SINAVI DEĞERLENDİRME

Yaz okulu sınavlarında 35’in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.

AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.

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