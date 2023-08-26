AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuçları için geri sayım

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açmıştı. Yaz okulunun ardından ise sınav süreci başlamıştı. Yaz okulu sınavlarına katılım sağlayan AÖF'lü öğrenciler şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, AÖF yaz okulu sınav sonuçlarına dair bilgiler...