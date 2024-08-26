AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama 2024: AÖF yaz yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama ekranı, sınava katılım sağlayan tüm açıköğretim öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. AÖF yaz okulu derslerinin tamamlanmasının ardından yapılan sınavla birlikte, öğrenciler sonuç duyurusunu beklemeye başladı. Peki, 2024 AÖF yaz yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?