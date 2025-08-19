AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum: AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavları, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü tek oturum şeklinde sona erdi. Her ders için 20 soruluk test uygulandı ve ders başına 30 dakika süre verildi.