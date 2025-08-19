AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum: AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen 2025 yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü başarıyla tamamlandı. AÖF yaz okulu sınavlarının tamamlanması ardından değerlendirme süreci başladı.

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum: AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama - 1

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavları, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü tek oturum şeklinde sona erdi. Her ders için 20 soruluk test uygulandı ve ders başına 30 dakika süre verildi.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum: AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama - 2

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF geçmiş uygulamalar ışığında, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren ortalama 10 ila 15 iş günü içinde açıklamaktadır.

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum: AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama - 3

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları yayına girdiği anda, öğrenciler şu yöntemlerle erişebilirler:

Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden — aof.anadolu.edu.tr ya da aosogrenci.anadolu.edu.tr

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum: AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama - 4

e‑Devlet Kapısı üzerinden — T.C. kimlik numarası ve e‑Devlet şifresiyle giriş yapılarak sınav sonuçlarına ulaşılabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER