AÖF yaz okulu sınav sonuçlarında son durum: AÖF yaz okulu sınav sonuç sorgulama
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından düzenlenen 2025 yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü başarıyla tamamlandı. AÖF yaz okulu sınavlarının tamamlanması ardından değerlendirme süreci başladı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu sınavları, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü tek oturum şeklinde sona erdi. Her ders için 20 soruluk test uygulandı ve ders başına 30 dakika süre verildi.