AÖF yaz okulu sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2025 AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesiı) sınavları için geri sayım başladı. Sınava günler kalması nedeniyle sınav giriş belgesi alma işlemleriyle ilgili detaylar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF yaz okulu sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı.  Takvime birlikte AÖF yaz okulu sınav sürecinin ayrıntıları belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 Yaz Okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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AÖF yaz okulu sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 2

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Henüz sınav yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 7 gün önce erişime açılması bekleniyor. Sınav yerleri açıklandıktan sonra, öğrenciler sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.

AÖF yaz okulu sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 3

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesini almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı üzerinden "Anadolu Üniversitesi AÖF Öğrencileri Sınav Giriş Belgesi"

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Açılan sayfada sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.

AÖF yaz okulu sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 4

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten - yeniletmeyen, yarıyıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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