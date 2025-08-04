AÖF yaz okulu sınav yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2025 AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesiı) sınavları için geri sayım başladı. Sınava günler kalması nedeniyle sınav giriş belgesi alma işlemleriyle ilgili detaylar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi’nin 2025 yılı yaz okulu takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Takvime birlikte AÖF yaz okulu sınav sürecinin ayrıntıları belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 Yaz Okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.