AÖF yaz okulu sınavı bu hafta sonu düzenleniyor: Sınavın başlangıç ve bitiş saati

AÖF YAZ OKULU DEĞERLENDİRMESİ

Yaz okulu sınavlarında adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.



Sınavın değerlendirmesi yapılırken her testteki doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplaması yapılacak.



Barşı notu alt sınırı 35 olurken bu notun altında kalan adaylar FF harf notuyla başarısız sayılır.