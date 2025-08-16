AÖF yaz okulu sınavı bu hafta sonu düzenleniyor: Sınavın başlangıç ve bitiş saati
ATA AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitim alan adaylar sınavlara yoğun ilgi gösteriyor. Güz ve bahar döneminde başarısız dersi bulunan öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarılı olarak mezun olmayı hedefliyor. ATA AÖF yaz okulu sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. İşte, ATA AÖF sınav başlangıç ve bitiş saati…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Adaylar, anadolu.aos.edu.tr adresinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilirler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Baro kartı, askeri kimlik belgesi, öğrenci kimlik kartı, mesleki kimlik kartları geçersiz olacak. Sınavlarda adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek.