AÖF yaz okulu sınavı bu hafta sonu düzenleniyor: Sınavın başlangıç ve bitiş saati

ATA AÖF yaz okulu sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi’nde eğitim alan adaylar sınavlara yoğun ilgi gösteriyor. Güz ve bahar döneminde başarısız dersi bulunan öğrenciler, yaz okulu sınavlarında başarılı olarak mezun olmayı hedefliyor. ATA AÖF yaz okulu sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. İşte, ATA AÖF sınav başlangıç ve bitiş saati…

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Adaylar, anadolu.aos.edu.tr adresinden giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilirler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Baro kartı, askeri kimlik belgesi, öğrenci kimlik kartı, mesleki kimlik kartları geçersiz olacak. Sınavlarda adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ VE SAATİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 16 Ağustos cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

AÖF yaz okulu sınavlarında öğrencilere sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika cevaplama süresi verilecek. Adayların sorumlu oldukları derslere göre yaz okulu sınavı bitiş saati farklılık gösterebilir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ OLMAYANLAR SINAVA ALINMAYACAK

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına giriş yapılabilmesi için adaylar sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Belge kontrolü sırasında eksik belgesi olanlar sınava kabul edilmeyecektir. Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor.

AÖF YAZ OKULU DEĞERLENDİRMESİ

Yaz okulu sınavlarında adaylara her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

Sınavın değerlendirmesi yapılırken her testteki doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplaması yapılacak.

Barşı notu alt sınırı 35 olurken bu notun altında kalan adaylar FF harf notuyla başarısız sayılır.

