AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Açıköğretim yaz okulu kayıtları bitti
AÖF yaz okulu kayıtları için süreç sona erdi. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler en fazla beş ders seçebildi. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapıldı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle sona erdi. Kayıt işlemleri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22.00’de bitti. Tüm gözler şimdi AÖF sınav tarihlerinde. İşte, Açıköğretim yaz okulu sınav tarihleri...