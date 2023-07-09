AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Açıköğretim yaz okulu kayıtları bitti

AÖF yaz okulu kayıtları için süreç sona erdi. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler en fazla beş ders seçebildi. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapıldı. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Açıköğretim yaz okulu kayıtları bitti - 1

Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle sona erdi. Kayıt işlemleri 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22.00’de bitti. Tüm gözler şimdi AÖF sınav tarihlerinde. İşte, Açıköğretim yaz okulu sınav tarihleri...

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AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Açıköğretim yaz okulu kayıtları bitti - 2

AÖF YAZ OKULU SINAV VE TAKVİMİ


Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi ile birlikte AÖF yaz okulu sınavları için tarihler belli oldu.

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos'ta yapılacak.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Açıköğretim yaz okulu kayıtları bitti - 3

AÖF YAZ OKULU ONLİNE MI OLACAK?


AÖF yaz okulu sınavlarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi ancak yapılacak olan yaz okulu sınavlarının online olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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